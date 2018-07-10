В Беларуси почтили память жертв трагедии в Шауличах - сожженной 75 лет назад фашистами деревни
21:45, 10 июля 2018Мир
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Ровно 75 лет назад деревню Шауличи сожгли немцы, а 366 местных жителей замучили и расстреляли / orthos.org
Траурный митинг-реквием прошел 7 июля в мемориальном комплексе "Шауличи" в Гродненской области Беларуси на месте сожженной 75 лет назад деревни.
В митинге-реквиеме в мемориальном комплексе приняли участие представители власти, общественности, а также родные бывших жителей сожженной деревни. После минуты молчания к памятникам мемориального комплекса возложили венки и цветы, а также помолились за души умерших, сообщает сайт Гродненской епархии БПЦ.
Напомним, что 366 жителей деревни Шауличи, включая 120 детей, погибли утром 7 июля 1943 года.
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