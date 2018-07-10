В Беларуси почтили память жертв трагедии в Шауличах - сожженной 75 лет назад фашистами деревни

Траурный митинг-реквием прошел 7 июля в мемориальном комплексе "Шауличи" в Гродненской области Беларуси на месте сожженной 75 лет назад деревни.

В митинге-реквиеме в мемориальном комплексе приняли участие представители власти, общественности, а также родные бывших жителей сожженной деревни. После минуты молчания к памятникам мемориального комплекса возложили венки и цветы, а также помолились за души умерших, сообщает сайт Гродненской епархии БПЦ.

Напомним, что 366 жителей деревни Шауличи, включая 120 детей, погибли утром 7 июля 1943 года.