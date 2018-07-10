Филиппинские епископы после богохульства президента призвали к трехдневному посту

Католические епископы Филиппин выразили обращение, в котором осудили «тех, кто осквернил Святое Имя Божие».

Речь идет о высказываниях президента страны, который назвал Бога «глупым», а также о растущей волне насилия против священников, информирует Catholic Herald.

Епископы назначили 16 июля днем молитвы и покаяния, а три дня 17-19 июля - днями поста, молитвы и покаяния.

Епископы отмечают, что хотят «призвать Божье милосердие и справедливость на тех, кто осквернил Святое Имя Божие, тех, кто клевещет и несет ложное свидетельство, а также убивает и оправдывает убийства как средство борьбы с криминалитетом в нашей стране».

Они также упомянули о страданиях тех, кто является христианином, поскольку такие разделения, насмешки, преследования и даже мученичество, которые присутствуют сейчас, не были известны на протяжении истории Церкви.

Напомним, что 22 июня президент страны Родриго Дуерте в своей речи сделал несколько антихристианских заявлений, в том числе назвав Бога «глупым». После этого несколько местных епископов в индивидуальном порядке осудили слова президента, назвав их «нетерпимыми для нормальных, разумных людей», и такими, которые переходят все разумные пределы.