В Великобритании крестили принца Луи

Вчера, 9 июля, королевская чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые в апреле в третий раз стали родителями, крестили новорожденного сына принца Луи Артура Чарльза Кембриджского.

Видео с места церемонии опубликовано на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter. Об этом сообщает сайт "112.ua".

Церемония прошла в узком кругу родственников в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уелби, который в мае повенчал принца Гарри и Меган Маркл.

Во время крещения использовали воду из реки Иордан и серебряную купель, которая была изготовлена еще во время правления королевы Виктории в 1840 году для крещения ее первого ребенка.

Крестными принца Луи герцог и герцогиня Кембриджские избрали своих друзей и родственников, среди которых товарищи принца Уильяма Николас ван Катцем, Гай Пелли и Гарри Обри-Флетчер, а также подруги Кейт Лаура Мид, миссис Картер и родственница Люси Миддлтон.

Кейт Миддлтон была одета в белоснежное платье от своего любимого дизайнера Александра Маккуина, его же наряды она выбирала и для двух предыдущих церемоний крещения.

В список приглашенных гостей попали принц Чарльз с женой Камиллой, принц Гарри и Меган Маркл, родители Кейт, а также ее младшая сестра Пиппа с мужем и брат Джеймс Миддлтон.

Отметим, что по информации издания DailyMail, принц Гарри подарит племяннику Луи первое издание книги английского детского писателя Алана Милна "Винни-Пух и все-все-все" стоимостью более 10 тысяч долларов.