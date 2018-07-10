В Великобритании крестили принца Луи

00:44, 10 июля 2018
Мир
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Во время крещения принца использовали воду из реки Иордан и серебряную купель / Фото: Reuters

Вчера, 9 июля, королевская чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые в апреле в третий раз стали родителями, крестили новорожденного сына принца Луи Артура Чарльза Кембриджского. 

Видео с места церемонии опубликовано на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter. Об этом сообщает сайт "112.ua".

Церемония прошла в узком кругу родственников в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уелби, который в мае повенчал принца Гарри и Меган Маркл. 

Фото: Reuters

Во время крещения использовали воду из реки Иордан и серебряную купель, которая была изготовлена еще во время правления королевы Виктории в 1840 году для крещения ее первого ребенка.

Фото: Reuters

Крестными принца Луи герцог и герцогиня Кембриджские избрали своих друзей и родственников, среди которых товарищи принца Уильяма Николас ван Катцем, Гай Пелли и Гарри Обри-Флетчер, а также подруги Кейт Лаура Мид, миссис Картер и родственница Люси Миддлтон. 

Кейт Миддлтон была одета в белоснежное платье от своего любимого дизайнера Александра Маккуина, его же наряды она выбирала и для двух предыдущих церемоний крещения. 

В список приглашенных гостей попали принц Чарльз с женой Камиллой, принц Гарри и Меган Маркл, родители Кейт, а также ее младшая сестра Пиппа с мужем и брат Джеймс Миддлтон. 

Отметим, что по информации издания DailyMail, принц Гарри подарит племяннику Луи первое издание книги английского детского писателя Алана Милна "Винни-Пух и все-все-все" стоимостью более 10 тысяч долларов. 

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