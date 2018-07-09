В Грузинском соборе обнаружили брошенного матерью младенца

Мать оставила месячную девочку в Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал местный архимандрит Иованэ Мчедлишвили, сообщают "Новости-Грузия".

Архимандрит также опубликовал фотографии ребенка, а также видео, в котором хорошо видно, как мать ищет место, чтобы положить ребенка, однако позже они были удалены.

«Около часа назад, мать оставила в храме девочку, которой приблизительно месяц от роду, и ушла. Плачущего младенца нашла продавщица свечей.

После того, как позвонили в службу 112, патрульная полиция и бригада скорой помощи забрали маленького ангела. Надеюсь, установят, что произошло…», - написал архимандрит.

Позднее архимандрит написал, что у матери психические проблемы и родственники ребенка присмотрят за ней.

Между тем, новость вызвала бурное обсуждение в социальной сети. Многие выразили желание забрать и воспитать малышку. Другие высказали предложение оказать помощь женщине, чтобы она могла сама воспитать своего ребенка.