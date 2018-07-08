Президент Филиппин заявил, что уйдет в отставку, если ему докажут, что Бог есть

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что немедленно подаст в отставку, если кто-нибудь сможет доказать ему существование Бога.

В качестве доказательства Дутерте принимает фотографии и селфи, а также другие свидетельства тех, кто общался с Богом или побывал в раю. Об этом сообщает CNN.

Изречение 73-летнего политика направлено прежде всего против католической церкви, с которой у него возникли разногласия.

24 июня он назвал христианского Бога «глупым», а затем отказался извиняться за свои слова. Дутерте подчеркивает, что верит в «бога», который поддерживает порядок в космосе.

На Филиппинах живет более 100 миллионов людей, большая часть из них - католики. Мусульманское меньшинство составляет около 5% населения и живет на юге страны.

Родриго Дутерте стал президентом Филиппин в 2016 году. С тех пор в стране начались массовые убийства наркодилеров, в том числе во внесудебном порядке - Дутерте говорил, что готов убить столько же наркоманов, сколько Адольф Гитлер убил евреев. В 2017 году он признался, что в юности сам убил человека (представитель президента позже назвал это признание «шуткой»).