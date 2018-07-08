Чукотские власти требуют снести поклонный крест на мысе Дежнёва

Местные органы власти на Чукотке требуют до 10 июля снести православный поклонный крест, установленный нижегородским путешественником Валентином Ефремовым на крайнем восточном рубеже России – мысе Дежнёва.

Национальный природоохранный парк «Берингия» как в 2017 году, так и в настоящее время, категорически отказывается предоставить разрешение на установку поклонного креста, мотивируя это тем, что даже на простое посещение мыса Дежнёва необходимо получать особое разрешение, а ведение любой хозяйственной деятельности на территории парка вообще недопустимо, сообщает сайт «Православие.ru».

Началось всё с того, что известный российский путешественник Ефремов, который первым в мире достиг Северного полюса на воздушном шаре, отправился покорять просторы Чукотки, взяв благословениеу епископов и Патриарха Кирилла. В рамках экспедиции «Россия от Востока до Запада» этот православный исследователь прошёл путь от Калининграда до мыса Дежнёва.

Добравшись после долгого путешествия до мыса Дежнёва, председатель Нижегородского клуба путешественников создал там мемориал в честь русских покорителей Чукотки и жертв политических и религиозных репрессий. Мемориал состоит из поклонного креста, колокола и якоря, которые Ефремов специально привёз из Нижнего Новгорода.

Однако руководство национального парка «Берингия» (Чукотская автономная область), на территории которого и расположен мыс, выступило резко против установки мемориала.

Руководство парка «Берингия» заявляет, что действия православного путешественника незаконны, т.к. «крест был установлен в границе объекта культурного наследия “Многослойное поселение Наукан”», и это действие «может нанести вред памятникам археологии», причём как известным, так и «пока ещё не выявленным».

Аргументом сторонников сохранения в неприкосновенности шаманских территорий служит то, что это древнее место, возникновение которого якобы относится к Средневековью, является священным для эскимосов (которые, кстати сказать, полностью покинули его в 1958 г.) и других народов Севера, сохраняющих свои традиционные языческие верования.

В итоге руководство национального парка «Берингия» выслало Ефремову официальное предписание демонтировать и вывезти установленные им знаки до 10 июля 2018 г. В противном случае этот мемориал в честь русских православных покорителей Чукотки будет разрушен сотрудниками специальной государственной инспекции.