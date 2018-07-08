В Италии церковные иерархи обсудили ситуацию с христианами на Ближнем Востоке

Вчера в городе Бари (Италия) состоялась встрече Глав и представителей Восточных Церквей, посвященная положению христиан на Ближнем Востоке.

Встреча началась у входа в базилику святителя Николая, где Папа Франциск приветствовал прибывших Глав и членов делегаций Восточных Церквей, сообщает сайт mospat.ru.

Затем Папа, Патриархи и представители Церквей проследовали в крипту базилики, чтобы поклониться мощам святителя Николая. Мероприятие продолжилось молитвой о мире на Ближнем Востоке, которая прошла на специально сооруженной площадке на морской набережной.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке Главы и представители Восточных Церквей отмечали угрозу христианскому присутствию в ряде ближневосточных стран, где даже в случае отсутствия прямых гонений христиане ущемляются в правах, в то время как правительства западноевропейских государств или не замечают страданий христианского населения, или не прилагают необходимых усилий для его защиты.

Встреча завершилась на площади перед базиликой святителя Николая, где Папа Франциск зачитал призыв к миру на библейской земле Ближнего Востока. С глубокой озабоченностью Папа упомянул Иерусалим, священный город для христиан, иудеев и мусульман, которые призваны жить во взаимном уважении друг ко другу.

Особую боль, по слову Папы, вызывают слезы детей – невинных жертв войн и насилия: «У надежды детское лицо… Только утерев его слезы, мир сможет вернуть себе достоинство». В знак надежды и с призывом к миру участники встречи выпустили в небо белых голубей.