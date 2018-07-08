В Италии церковные иерархи обсудили ситуацию с христианами на Ближнем Востоке

14:52, 08 июля 2018
Мир
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В Италии прошла встреча церковных иерархов / mospat.ru

Вчера в городе Бари (Италия) состоялась встрече Глав и представителей Восточных Церквей, посвященная положению христиан на Ближнем Востоке.

Встреча началась у входа в базилику святителя Николая, где Папа Франциск приветствовал прибывших Глав и членов делегаций Восточных Церквей, сообщает сайт mospat.ru.

/ mospat.ru

Затем Папа, Патриархи и представители Церквей проследовали в крипту базилики, чтобы поклониться мощам святителя Николая. Мероприятие продолжилось молитвой о мире на Ближнем Востоке, которая прошла на специально сооруженной площадке на морской набережной.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке Главы и представители Восточных Церквей отмечали угрозу христианскому присутствию в ряде ближневосточных стран, где даже в случае отсутствия прямых гонений христиане ущемляются в правах, в то время как правительства западноевропейских государств или не замечают страданий христианского населения, или не прилагают необходимых усилий для его защиты.

/ mospat.ru

Встреча завершилась на площади перед базиликой святителя Николая, где Папа Франциск зачитал призыв к миру на библейской земле Ближнего Востока. С глубокой озабоченностью Папа упомянул Иерусалим, священный город для христиан, иудеев и мусульман, которые призваны жить во взаимном уважении друг ко другу.

Особую боль, по слову Папы, вызывают слезы детей – невинных жертв войн и насилия: «У надежды детское лицо… Только утерев его слезы, мир сможет вернуть себе достоинство». В знак надежды и с призывом к миру участники встречи выпустили в небо белых голубей.

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