Суд в США признал баптистского пастора причастным к хакерской группировке

Суд присяжных в нью-йоркском районе Бруклин признал пастора баптистской церкви Пенсильвании Виталия Корчевского, проживавшего ранее в Украине, виновным в мошенничестве.

Корчевский занимал пост вице-президента банка Morgan Stanley, был профессиональным трейдером на Уолл-стрит и основал собственный хедж-фонд. Вместе с Корчевским обвинительный приговор был вынесен Владиславу Халупскому, который, по данным Reuters, являлся хакером и жил в Бруклине, а также в украинской Одессе.

Присяжные признали Корчевского и Халупского членами американо-украинской группировки, специализировавшейся на хищении инсайдерской информации и мошенничестве. В общей сложности в группу, промышлявшую в США и в Украине, входили десять хакеров и лиц, занимавшихся торгами на бирже.

Адвокат Корчевского не исключил возможность подачи апелляции, при этом наказание Корчевскому и Халупскому пока не объявлено.

По данным ФБР, киберпреступники специализировались на получении несанкционированного доступа к заявлениям ряда компаний для прессы до официальной публикации информации, используя полученные инсайдерские данные для торговли на бирже.

По данным Комиссии США по ценным бумагам и рынкам, фигуранты дела незаконно получили от своей деятельности до 100 млн долларов.