В Индии сестры милосердия из дома Матери Терезы задержаны за продажу младенцев

Монахиня и другие сотрудники благотворительного дома матери Терезы в индийском штате Джаркханд обвинены в торговле детьми.

Об этом сообщает CNN.

Индийский комитет по защите детей установил, что как минимум два человека забирали детей у незамужних матерей и продавали их. Известно, что таким образом продали по меньшей мере четырех младенцев.

Одна из семей рассказала, что купила ребенка за 1700 долларов США у сотрудницы дома, но та забрала ребенка обратно и не отдала деньги.

Напомним, благотворительный дом, в котором предполагают торговлю детьми, был основан матерью Терезой и давал приют незамужним беременным женщинам.