В Индии сестры милосердия из дома Матери Терезы задержаны за продажу младенцев
16:41, 07 июля 2018Мир
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Сотрудники благотворительного дома продали по меньшей мере четырех младенцев / edition.cnn.com
Монахиня и другие сотрудники благотворительного дома матери Терезы в индийском штате Джаркханд обвинены в торговле детьми.
Об этом сообщает CNN.
Индийский комитет по защите детей установил, что как минимум два человека забирали детей у незамужних матерей и продавали их. Известно, что таким образом продали по меньшей мере четырех младенцев.
Одна из семей рассказала, что купила ребенка за 1700 долларов США у сотрудницы дома, но та забрала ребенка обратно и не отдала деньги.
Напомним, благотворительный дом, в котором предполагают торговлю детьми, был основан матерью Терезой и давал приют незамужним беременным женщинам.
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