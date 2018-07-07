В Иране застрелен известный суннитский проповедник

Вчера в Иране неизвестные застрелили известного суннитского проповедника, когда тот выходил из мечети города Хаш в провинции Белуджистан.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы преступников, сообщает "Ислам News".

Убитый проповедник Абдулшакур Курд был известным и популярным исламским деятелем Ирана.

Напомним, большинство 80-миллионного населения Исламской республика Иран составляют мусульмане, исповедующие ислам шиитского толка, однако по разным данным от 10 до 20 миллионов человек являются приверженцами суннизма.