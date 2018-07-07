В Иране застрелен известный суннитский проповедник
02:04, 07 июля 2018Мир
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Убитый проповедник был известным исламским деятелем Ирана / islamnews.ru
Вчера в Иране неизвестные застрелили известного суннитского проповедника, когда тот выходил из мечети города Хаш в провинции Белуджистан.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы преступников, сообщает "Ислам News".
Убитый проповедник Абдулшакур Курд был известным и популярным исламским деятелем Ирана.
Напомним, большинство 80-миллионного населения Исламской республика Иран составляют мусульмане, исповедующие ислам шиитского толка, однако по разным данным от 10 до 20 миллионов человек являются приверженцами суннизма.
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