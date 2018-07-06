В Австралии арестованы христиане-баптисты за «враждебные комментарии» в отношении мусульман

В Австралии попали под арест христианские фундаменталисты, предпринявшие враждебные действия в отношении мечети города Брисбен.

Группа из четырех агрессивно настроенных фундаменталистов, посещающих местную баптистскую церковь, являлась в мечети Кураби и Дарра приставала к ее прихожанам с враждебными комментариями, сообщило сегодня издание ABC News.

Спор между христианином Логаном Робертсоном и мусульманином Али Кадри попал в объектив камеры, при этом заметно, что мусульманин пытается сгладить конфликт, а исламофобски настроенный незнакомец – обострить.

«Я пытаюсь разговаривать с вами вежливо, почему вы так агрессивно отвечаете?» – говорит на видео Кадри.

«Потому что я ненавижу религию ислам. Я ненавижу не мусульман, а саму религию, – отвечает Робертсон. – Мы снимаем документальный фильм о вашей лживой религии».

«Вы не патриот, вы разжигатель ненависти, вот вы кто, мой друг. Но несмотря на это, я не испытываю к вам ненависти», – парирует мусульманин.

Прихожанам мечети пришлось вызывать полицию, которая задержала правонарушителей. Баптистская церковь поспешила дистанцироваться от действий своих активистов, сообщает издание.