Армянские активисты ворвались в Эчмиадзин, требуя отречения Католикоса Гарегина II

Активисты движения «Новая Армения, новый патриарх», требующие отречения от сана Католикоса всех армян Гарегина II, ворвались в здание канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы канцелярии Эчмиадзина священник Ваграм Меликян, сообщает 6 июля armeniasputnik.

По его сведениям, ворвавшиеся «выступают с ультимативными требованиями, проявляют провокационное поведение, они никак не хотят внять призывам прекратить эти неприемлемые действия».

Ваграм Меликян добавил, что участники инициативы пытались применить насилие.

В то же время лидер активистов Карен Петросян сообщил журналистам, что все было иначе, и церковнослужители сами атаковали их. «Мы будем стоять здесь и не уйдем, пока Католикос не откажется от своего поста», - сказал он. На месте инцидента находится полиция.

Позднее глава пресс-службы канцелярии на своей странице в Facebook написал, что Католикос готов встретиться с протестующими. После встречи с активистами, требующими отставки Католикоса, епископ Аршак Хачатрян заявил журналистам, что Католикос всех армян Гарегин II не собирается отказываться от сана, а активистам говорить на языке ультиматумов не стоит.