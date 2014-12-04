Завершена реставрация Одзунского монастыря VI века на севере Армении

Реставрационные работы в церкви Пресвятой Богородицы VI века в селе Одзун в Лорийской области на севере Армении, начатые два года назад, завершены.

Подобной реставрации по масштабу и техническим решениям в Армении еще не было. Удалось спасти и сохранить для потомков шедевр историко-архитектурного наследства, сообщает Благовест-Инфо.

Одзунской церкви, простоявшей 15 веков, угрожали трещины и корни растений, проросших на кровле и стенах в условиях влажного климата Лорийской области. На многих участках известковый раствор был полностью размыт. Задержка реставрации грозила разрушением храма под внешним воздействием, вероятность которого в сейсмоопасном регионе очень велика.

Компания «ЛевГук», проводившая реставрационные работы, укрепила строение, методом внутреннего усиления, ограничив вмешательство во внешний облик косметическими правками – очисткой стен и заменой потерявшего свойства известкового раствора. «Мы скорее занимались “лечением” древнего храма, чем ремонтом. Старались минимально вмешиваться в конструкцию, чтобы сохранить его архитектурную и историческую ценность», – рассказал исполнительный директор ЗАО «ЛевГук» Лев Гукасян.

В разработке оригинальных методов внутреннего усиления участвовали лучшие армянские инженеры и специалисты Миланского политехнического института (Италия). В ходе работ применены прочные стекловолоконные тросы и ткани, с помощью которых укреплены купол и стены. Для того чтобы избежать разрушительного воздействия коррозии, реставраторы заменили прежние железные соединения высокоэффективными европейскими клеями.

При проведении подготовительных работ были обнаружены фрагменты орнамента и образцы черепицы VI века, предметы старинного быта. Кроме того, под кровлей купола сохранилась винная бутылка с запиской о результатах ремонта, проведенного в 1889 году на средства братьев Абовянов. Документ передан в Институт - хранилище древних рукописей «Матенадаран» для восстановления и изучения.