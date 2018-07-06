В Японии казнили семерых лидеров секты "Аум Синрике"

Утром в пятницу, 6 июля, в Японии были казнены семеро бывших руководителей религиозной секты "АУМ Синрике".

Их фамилии на экстренной пресс-конференции в Токио, транслировавшейся в прямом эфире, официально объявила министр юстиции Японии Ёко Камикава, сообщает Благовест. Инфо.

"Приведены в исполнение смертные приговоры Тидзуо Мацумото (известного как Секо Асахара), Киехидэ Хаякава, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагавы, Сэйити Эндо. Преступления, которые они совершили, различны у каждого. Эти преступления были организованы, запланированы и беспрецедентны. Ничто подобное не должно повторяться впредь. Это страшные и тяжелые преступления. Они ввергли в ужас людей в других странах, потрясли общество, они относятся к категории терактов с использованием химического оружия", - сказала министр.

Камикава сообщила, что не присутствовала лично во время казней, но отказалась назвать причину этого. Также она отказалась ответить на вопрос, почему именно эти семь человек были казнены первыми.

Все казненные сегодня люди имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычного вооружения. Так, например, Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "АУМ Синрике"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета МИ-8.

Религиозная секта "Аум Синрике" ("Учение истины Аум") была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году адепты "Аум Синрике"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Секо Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение. Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означало подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.