Правозащитники заявили в ООН о нарушении прав верующих УПЦ

Во время очередной, 38-й, сессии Совета по правам человека ООН, которая проходила с 28 июня по 6 июля в Женеве, представители НПО «Общественная правозащита» (NGO Public Advocacy) подняли вопрос о религиозной ситуации в Украине.

В частности, вновь был поднят вопрос о «храмах, насильственно захваченных в период 2015-2018 гг. в Западной Украине, а также неэффективном расследовании уголовных производств, открытых по заявлениям верующих», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт правозащитной организации.

Кроме того, правозащитной организацией в ООН было подано специальное заявление, в котором говорится о длительном конфликте вокруг храма в с. Птича Ровенской области, принадлежащего УПЦ на праве собственности, необоснованно арестованном по решению суда. С 2015 года и до сегодня здесь не возобновлены Богослужения. Несмотря на 5 судебных решений по этому делу, подтверждающих права общины на здание храма, он арестован в рамках уголовного производства, якобы здание является местом совершения преступления.

В дополнение к массовым захватам храмов, поджогам, угрозам верующим, на рассмотрение ООН были поданы законопроекты №№4128, 4511, 5309, которые уже получили отрицательную характеристику со стороны международной общественности, представителей Православных Церквей, рекомендованные для отклонения научно-экспертным управлением Верховной Рады как такие, что не соответствуют Законодательству Украины и нормам международного права. Однако они до сих пор на рассмотрении у парламентариев. Согласно этим законопроектам, некоторые политики хотят предоставить УПЦ специальный статус, заставить подписывать специальные соглашения с государственными органами, назначать священнослужителей государственными структурами и тому подобное. При этом, для других конфессий такая обязанность не устанавливается.

Также правозащитники обратили внимание ООН и делегаций государств-участников сессии на такие нарушения прав верующих, как «риторика ненависти в решениях областных советов депутатов и в СМИ», что дает обществу сигналы о безнаказанности преступлений в отношении УПЦ.

Как отмечают в пресс-службе организации «Общественная правозащита», данные заявления были сделаны в ООН в связи с тем, что до настоящего времени нарушенные права православных в Украине так и не восстановлены.