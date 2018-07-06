Американцы составили свой фоторобот Бога

Группа американских исследователей решила выяснить, каким представляют лицо Бога современные христиане, живущие в США; по мнению ученых, представление об облике божества может многое рассказать о чертах личности, которыми наделяют его верующие.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые взяли усредненный образ американца, составленный из 50 портретов реальных людей; алгоритм, смешавший пятьдесят лиц в одно, учитывал демографическую статистику США - соотношение женщин и мужчин и представителей разных национальностей и возрастов.

Затем ученые использовали технику «обратной корреляции» (reverse correlation): на экран перед участниками эксперимента выводили две картинки, созданные на основе изначального усредненного образа, но с добавлением «шума». Участник должен был выбрать из двух зашумленных картинок ту, которая, по его мнению, больше напоминает образ Бога, существующий у него ил у нее в воображении; после нескольких десятков итераций получалось изображение, близкое к представлению добровольца том, как выглядит лицо Бога.