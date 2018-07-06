Итальянский священник расписался со своим помощником на Канарских островах

Веронский священник расписался со своим помощником в Испании.

Дон Джулиано Косталунга сыграл свадьбу с капелланом в апреле на Канарских островах, сообщает сайт «Италия по-русски».

Однако, вернувшись в Верону женатым человеком, он не подал официального прошения в Епархию о снятии с него духовного сана. Партнер и официальный супруг Дона Джулиано годами был его приближенным лицом.

"Косталунга все еще священник", - подтверждает епископ Вероны Джузеппе Дзенти. - Это очень неприятная история для нашей церкви. Если запроса о снятии духовного сана не поступит в ближайшее время, мы самостоятельно отстраним его от богослужений".

Дон Джулиано является приходским священником церкви Сельва-ди-Проньо, городка вблизи Вероны. Как рассказывают местные газеты, местные жители давно знали о нетрадиционной сексуальной ориентации пастора. Сам же священник в интервью местной прессе рассказал, что ни о чем не жалеет и что, наконец, "реализовал свою мечту после десяти долгих лет ожидания".