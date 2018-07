В США выпустят альбом Элвиса Пресли с песнями о Боге и вере

На 10 августа в США анонсировали выход музыкального альбома с композициями всемирно известного певца Элвиса Пресли (1935-1977) о Боге и вере.

В альбом «Where No One Stands Alone» войдут 14 треков, исполненных Пресли в стиле госпел – популярном в США жанре духовной христианской музыки, сообщает издание «The Christian Post».

Особенностью диска станет то, что он объединит исполнение песен Пресли с современными аранжировками. В альбом также войдут бэк-вокалы исполнителей, которые выступали с музыкантом до его смерти в 1977 году.

Главную песню альбома, вынесенную в его название, в дуэте с голосом своего отца исполнит дочь Элвиса Пресли Лиза Мария Пресли.

Планируется, что альбом выпустят в цифровом формате, на CD, а также классическом виниле.

Издание отмечает, что Элвис Пресли вырос в религиозной семье, в которой было обязательным посещение церкви и пение в церковном хоре. В молодости Пресли посещал ежемесячные госпельные шоу в Мемфисе, оказавшие на него глубокое впечатление. Позже Пресли сам записал три госпел-альбома, которые принесли ему премии «Грэмми».

Известно, что певца в США прозвали «королем рок-н-ролла», на что он заметил, что «есть только один король, и это Иисус Христос». Христианскую музыку он описывал как «самую чистую вещь на этой земле».

Элвис Пресли открыто отождествлял себя с христианством, хотя некоторые считают, что он был больше искателем веры, чем серьезным верующим. Тем не менее, его интерес к христианству остался с ним до конца жизни. После кончины Пресли рядом с его телом нашли книгу о Туринской плащанице.