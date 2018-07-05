На крейсере «Аврора» впервые с 1917 года начал регулярно действовать корабельный храм

На крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге начал регулярную работу корабельный храм святителя Николая Мирликийского, упраздненный в 1917 году.

Расположен храм в центральной части судна, над световым люком. Восстановили его по сохранившимся архивным фотографиям и чертежам, сообщает сайт журнала "Фома".

В храме есть иконы, размещенные на раздвижном иконостасе, а также вся необходимая церковная утварь.

Таким образом, теперь в дни церковных праздников, а также в выходные в корабельном храме будут совершаться богослужения, в том числе Литургия.

Напомним, что 15 апреля 2018 года в корабельном храме произошло историческое событие – впервые за последние 100 лет была совершена Литургия.

Отмечается, что крейсер первого ранга «Аврора» был построен в Санкт-Петербурге в 1903 году. Экипаж корабля участвовал в Русско-японской войне (1904-1905 гг.), Первой мировой войне (1914-1918 гг.), в событиях Гражданской войны (1918-1922 гг.) и во Второй мировой войне (1941-1945 гг.).