В Австрии 17 человек судят за исламофобию

В австрийском городе Грац перед судом предстали 17 членов так называемого "Идентаристского движения Австрии", которые обвиняются по целому ряду статей, в том числе в расизме и исламофобии.

В частности, подсудимым предъявлены обвинения в членстве в преступной организации, порче имущества, разжигании ненависти и распространении расистских взглядов, сообщает Islam-today.

Как заявили представители прокуратуры, обвиняемые сознательно пользовались растущим в австрийском обществе страхом перед атаками радикальных исламистов, связывая ислам с терроризмом, а мусульман – с террористами. Среди наиболее «выдающихся» выпадов группы - плакат с надписью «Исламизация убивает», который активисты движения поместили на крыше одного из зданий Граца в 2016 году, плакат с призывом к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом «забрать всех турок из Австрии» в 2017 году и другие.