Церковь Индианы в качестве протеста посадила статуи Иисуса, Девы Марии и Иосифа в клетку

В качестве протеста против новых мер в отношении иммигрантов на границе и разлучения семей церковь в Индиане посадила статуи младенца Иисуса Христа, Девы Марии и Иосифа в клетку.

Статуи за решеткой выставлены на лужайкой перед собором Христа в Индианаполисе. Это имитирует центр содержания, в таких местах сегодня заключены сотни детей, отлученных от родителей, сообщает сайт Аmerica.ru.

«Каждая семья – священна», - с таким лозунгом проводится кампания против новых правил «нулевой толерантности» в отношении семей нелегальных мигрантов. Святую семью заключили за решетку, поскольку те тоже когда-то были «бездомными просителями убежища».

Отец Стив Карлсен (Steve Carlsen), глава церкви, говорит, что «Священное Писание ясно указывает, как мы должны относиться к людям, которые пытаются отыскать защиту для своих семей, - мы должны проявлять милосердие и приветствовать их».

Кампания направлена на то, чтобы «привлечь внимание к гуманитарным зверствам иммиграционной политики нулевой толерантности», - говорится в заявлении церкви.