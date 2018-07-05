Грузинский суд признали неконституционными налоговые льготы для Православной Церкви

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск религиозных меньшинств и упразднил норму Налогового кодекса, которая предполагает освобождение Грузинской Православной Церкви от уплаты НДС во время строительства храмов, их реставрации и росписи.

Решение Конституционного суда вступит в силу 31 декабря 2018 года, передает "Благовест-инфо" со ссылкой на в сообщение на сайте суда.

Представители ряда религиозных конфессий обратились в Конституционный суд с иском против парламента Грузии по вопросу целесообразности освобождения Православной церкви от уплаты НДС в марте 2017 года.

Иск подали Евангелистско-баптистская церковь Грузии, "Церковь Грузии - слово жизни", "Церковь Христа", "Церковь евангелисткой веры Грузии", Транскавказский союз христиан-адвентистов седьмого дня, "Апостольская администрация латинских католиков Кавказа", Союз мусульман Грузии и "Церковь Святой Троицы".

Они выразили протест против того, что от уплаты НДС во время строительства храмов, их реставрации и росписи, освобождалась только ГПЦ.

В свою очередь ответчик - парламент Грузии - ссылался на то, что эта норма служит признанию особой роли ГПЦ в истории страны.

В итоге Конституционный суд Грузии посчитал, что сравниваемые религиозные объединения равноправны, а проявление особого отношения свидетельствует о подходе по религиозному признаку.

"Суд отметил, что особая роль Грузинской Православной Церкви связана с ее историческим вкладом и не служит созданию в будущем привилегированного правового положения для православной христианской религии", - говорится в сообщении Конституционного суда.

При этом суд указал, что так как налоговая льгота является частью правовых отношений, привилегированное положение патриархии Грузии в этом случае не основывается на историческом вкладе ГПЦ, а является доброй волей государства.