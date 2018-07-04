В Венгрии прошла международная научная конференция, посвящённая разногласиям и конфликтам между религиями

В Центральном европейском университете Венгрии прошла трёхдневная научная конференция «Конфликт в области Священного: разногласия между религиями и внутри них».

В работе конференции приняли участие несколько десятков теологов, религиоведов, социологов и историков из университетов и исследовательских центров Венгрии, Румынии, Австрии, Португалии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Ирана, сообщает "Седмица".

«Конфликты между различными религиозными сообществами или внутри этих сообществ происходили с той или иной степенью интенсивности на протяжении всей истории человечества», – говорится в пресс-релизе форума. – При этом позиция одной из сторон конфликта оценивалась и часто оценивается до сего дня с точки зрения соответствия или не соответствия оппонента истине».

Основной целью конференции её организаторы видели в том, чтобы предоставить дискуссионную площадку для исследователей, которые хотели бы поделиться наработками в области изучения исторических, социальных и идеологических последствий религиозных разногласий, особенно в контексте растущего плюрализма и религиозной пестроты современных стран и народов, сосуществующих на одной территории.

Большая часть сообщений форума была связана с проблемой конфликтов внутри ислама и конфликтов радикальных исламистов с представителями других религий.