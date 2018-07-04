Регулярно посещают церковь только 18% жителей Европы - соцопрос

«Практикующими христианами» (регулярно посещающими церковь) являяются 18% жителей Европы.

Об это идет речь в исследовании Pew Research Center, сообщает «Капитал».

Самыми «христианскими» странами континента являются Португалия, Ирландия, Италия и Австрия. Более 80% их жителей относят себя к христианам. Однако регулярно посещают храмы не более половины от общего числа верующих. К примеру, 80% итальянцев - христиане, но регулярных прихожан - лишь 40%.

В число самых «неверующих» стран континента попали Нидерланды, Швеция и Норвегия. Там «нерелигиозными» называют себя более 40% граждан.

Социологи также замерили разницу между количеством «христиан по воспитанию» и «актуальных христиан». Во всех странах континента первых больше, чем вторых.

Самая большая разница между двумя этими показателями - в Испании, Бельгии, Норвегии, Швеции, Нидерландах. Именно там наибольшее число граждан отказываются считать себя христианами, уже будучи взрослыми.