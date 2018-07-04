В китайском храме появился робот-монах

05:25, 04 июля 2018
Мир
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Главная задача робота - приветствовать молодых посетителей в храме / techcrunch.com

Эта модель представляет собой одну из трех версий робота-монаха, которые существуют в мире. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Главная задача робота - приветствовать молодых посетителей в храме Лонцюань в Пекине. Они могут взаимодействовать с ним через сенсорный экран или пульт дистанционного управления.

Отмечается, что роботу можно задать около 100 различных вопросов. Однако вместо того, чтобы использовать привычных ассистентов, вроде Alexa или Siri, робот предлагает ответы, предоставленные другими монахами.

Роботизированную версию Xian'er создали в 2015 году ряд китайских технических фирм, в том числе Tencent и iFlytek. Он призван служить послом, помогая воспитывать детей и вносить в храм технологии 21 века.

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