В Киргизии государство возьмет на учет все помещения, используемые в религиозных целях

В Киргизии все мечети, храмы, часовни, молельные дома и другие помещения, используемые в религиозных целях, будут взяты под контроль властей.

Нововведение преследует целью борьбу с экстремизмом, сообщает Islam-today.

Директор Госкомиссии Киргизии по делам религий Зайырбек Эргешов объяснил, что отныне все упомянутые помещения, независимо от их площади и вместимости, должны будут проходить государственную регистрацию. Соответствующие поправки в ближайшее время планируется внести в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях».

Сейчас, по его словам, в религиозных целях используются и кафе, и рынки, и торговые дома. «Мечети у нас состоят на регистрации, мы знаем, кто там имам и что там проповедуют и читают. Однако мы не знаем, что происходит за стенами молельных домов», - отмечает Зайырбек Эргешов.