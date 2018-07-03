В Казани мечеть затопило кипятком из-за аварии на теплопроводе

На перекрестке улиц Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил фонтан кипятка. В результате аварии окалазась затопленной городская мечеть, расположенная в этом районе.

Инцидент произошел во вторник, 3 июля, сообщает Казанский репортер.

Под действием высокой температуры поднялся асфальт, один из дорожных знаков упал в горячую воду. Во избежание несчастных случаев движение на опасном участке улиц было перекрыто.

По данным издания, ЧП случилось из-за аварии на подземном теплопроводе. Коммуникация была введена в эксплуатацию в 1983 году, и к настоящему времени полностью исчерпала свой ресурс. С целью ликвидации аварии будет заменен 20-метровый участок теплопровода. Ожидается, что восстановительные работы будут выполнены в течение суток.