В Казани мечеть затопило кипятком из-за аварии на теплопроводе

21:55, 03 июля 2018
Мир
81 0
Инцидент произошел из-за порыва на теплопроводе / kazanreporter.ru

На перекрестке улиц Чуйкова и Мусина в Казани из-под земли забил фонтан кипятка. В результате аварии окалазась затопленной городская мечеть, расположенная в этом районе. 

Инцидент произошел во вторник, 3 июля, сообщает Казанский репортер

Горячей водой затопило двор мечети / kazanreporter.ru

Под действием высокой температуры поднялся асфальт, один из дорожных знаков упал в горячую воду. Во избежание несчастных случаев движение на опасном участке улиц было перекрыто. 

В результате ЧП пострадало дорожное покрытие / kazanreporter.ru

По данным издания, ЧП случилось из-за аварии на подземном теплопроводе. Коммуникация была введена в эксплуатацию в 1983 году, и к настоящему времени полностью исчерпала свой ресурс. С целью ликвидации аварии будет заменен 20-метровый участок теплопровода. Ожидается, что восстановительные работы будут выполнены в течение суток.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter