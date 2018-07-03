Епископы в Конго призывают не допустить голодной смерти сотен тысяч детей

Согласно данным ЮНИСЕФ, более 770 тысяч детей в центре Демократической Республики Конго возрастом младше пяти лет страдают от острого недоедания.

Епископы Касаи осуждают эту ситуацию, сообщает Cедмица.RU со ссылкой на агентство Фидес. Они подчеркивают, что гуманитарный кризис был спровоцирован восстанием, которое поднял вождь народа лубу Камвина Нсапу («Черный муравей»). Глава мятежников был убит в схватке с правительственными войсками, но его приверженцы продолжают борьбу.

Драма разыгралась в епархиях митрополии Кананга и епархиях Луиза, Луэбо и частично в епархии Мвека. Во время своих пастырских визитов местные епископы лично стали свидетелями гуманитарной катастрофы и засвидетельствовали серьезное недоедание населения. "Недоедание отчетливо видно на территориях Дибая, Димбеленге, в том же городе Кананга, а также на территории Казумбы, между епархиями Луиза и Луэбо. В Кананге различные приходы поддерживают недоедающих детей", - сказал Марсель Мадила, архиепископ Кананги. Монсеньор Мадила обратился с призывом о "срочном и масштабном вмешательстве, поскольку скоро начнется сезон засухи. Если детям сейчас не оказать помощь, мы рискуем понести огромные жертвы".

В ситуацию намерена вмешаться международная благотворительная организация «Каритас Конго». Ее задача - тесно взаимодействуя с 8 епархиальными отделениями, подготовить план реагирования на кризис, последствия которого, вероятно, будут серьезнее, чем эпидемия лихорадки Эбола. "Недоедание неизбежно усугубляется с началом сезона засухи, в течение которого в семьях, как правило, ощущается нехватка продовольствия", - сказал Эммануэль Мбуна, национальный координатор департамента по чрезвычайным ситуациям «Каритас Конго».