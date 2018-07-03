В Малайзии имам женился на 11-летней девочке, чем вызвал возмущение общества

Негодование обществености было велико, когда стало известно, что 41-летний малайзиец Абдул Карим взял своей третьей женой 11-летнюю девочку.

Самопровозглашенный имам и отец шестерых детей был работодателем бедной семьи гастарбайтеров с детьми из Таиланда, сообщает «Седмица» со ссылкой на «Borneo Post».

Для бракосочетания Абдул Карим отправился в середине июня на юг Таиланда. Родители ребенка-невесты занимаются сбором каучука. Школьным образованием девочка не обладает.

Родители невесты согласились на брак при условии, что пара будет жить вместе, когда девочке исполнится 16 лет, это законный минимальный возраст для брака в Малайзии, где ислам ялвяется государственной религией.

Возмущенные люди по всему миру обвиняют Абдул Карима в педофилии и требуют от властей действий. Все началось с поста на facebook 34-летней второй жены мужчины. Она не возражает против того, что Абдул возьмет еще одну жену, сообщила женщина. Сам факт несовершеннолетия девочки и то, что она была подругой по играм их совместных детей, послужило бы для нее и для 41-летней первой жены Карима причиной для развода.

Абдул Карим не понимает в чем причина высказываемых ему претензий и считает, что его поступок соответствует духу ислама. Местные газеты сообщают, что он даже подумывает об иске за клевету.