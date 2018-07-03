Нигерийский имам спас 260 христиан от мусульманских боевиков

В Нигерии настоящим национальным героем стал имам, рискнувший собственной жизнью ради спасения сотен христиан.

Мусульманский лидер из центрального региона Нигерии увидел в своей деревне большую группу беглецов из соседних населенных пунктов – все они оказались христианами, за которыми гнались вооруженные до зубов боевики. Имам, имя которого не уточняется из соображений его безопасности, укрыл всех их в своем имении – женщин и детей спрятал в своем доме, а мужчин – в мечети, сообщает IslamNews со ссылкой на Standard Media.

Когда бандформирование численностью около 300 боевиков с автоматами явилось в деревню, до них уже дошла информация об укрывшихся в мечети людях. Сотрясая автоматами, бандиты потребовали от имама выдать им всех до единого беженцев, порядка 260 человек. Однако безоружный имам не уступил их требованиям и попытался увещевать боевиков.

Когда те стали вести себя еще агрессивнее, имам, по свидетельствам очевидцев, с плачем бросился на землю и стал совершать земные поклоны Аллаху. Эта сцена отрезвила экстремистов, и они ушли своей дорогой. После инцидента христиане еще 5 дней пробыли в доме имама и мечети, а затем их перевезли в лагерь беженцев.