В Японии христианские святыни признаны мировым наследием ЮНЕСКО

Двенадцать мест, связанных с историей преследования христиан в XVII-XIX в Японии признаны мировым наследием ЮНЕСКО. По словам местных епископов, это признание истории японского христианства.

Места, связанные с историей «скрытого» христианства в Японии провозглашены общим наследием человечества. Такое решение 30 июня принял комитет UNESCO, сообщает Vatican News.

В перечень вошли двенадцать объектов в Нагасаки и в провинции Амакуза, которые являются символами преследований, продолжавшихся в течение Периода Эдо (1603-1867)

Кафедральный собор Нагасаки и «Чудо Востока»

Одним из объектов является кафедральный собор Нагасаки, древнейший христианский храм Японии, который принадлежит к национальному наследию. Построенный в 1864 году двумя французскими миссионерами в честь 26 мучеников, – 9 европейцев и 16 японцев, – он прославился событием, которое Папа Пий IX назвал «Чудом Востока».

После посвящения церкви миссионеров прибыла группа людей из поселения Ураками, попросив разрешения войти в храм, чтобы «почтить Марию». Это были потомки первых христиан, вынужденных в течение веков подпольно жить своей верой. За ними следовали десятки тысяч катакомбных христиан, которые после посещения кафедры начали публичное свершение христианских практик.

Места преследований

В перечень входят, среди прочих, остатки замка Гара, место восстания католиков в 1637 году, после которого обострились преследования, и поселение Сакицу в префектуре Кумамото, где христиане подпольно практиковали и передавали свою веру.

Возможность для евангелизации

В интервью AsiaNews Архиепископ Нагасаки Джозеф Мицуаки Таками отметил, что христианство преследовалось в Японии в течение 250 лет.

«Теперь оно получило признание своей истории, и многие японцы начинают интересоваться христианством. Многие из них придут посетить эти места. Для нас это возможность евангелизировать», – сказал он, отметив, что открытие христианской истории Японии должно привлекать также и верующих: «Нужно помнить историю, потому что не здания являются важными, но история, стоящая за ними. Речь идет об истории веры, которая имеет универсальную ценность».