В Армении завершился V международный фестиваль духовно-нравственных фильмов

В Армении завершился V Международный фестиваль современного искусства и духовно-нравственных фильмов «Фреска», который проходил с 22 июня по 1 июля.

В этом году на фестивале были представлены 28 фильмов из 13 стран, сообщает Cедмица.RU.

Среди участников – Армения, Россия, Иран, Испания, Италия, Франция, Марокко, Чехия, Доминиканская республика, Узбекистан, Израиль, Латвия и Грузия. В фильмах затронут целый ряд общечеловеческие проблем: межличностные отношения, трудности людей с ограниченными возможностями и стремление достичь намеченных целей. Кроме того, показана глубина нравственного падения человека и то, как он может найти в себе силы вновь подняться вверх.

К примеру, в фильме российского режиссера Натальи Лебедевой «Изольда» рассказывается о мальчике со странным «домашним питомцем» - мухой. К мальчику в дом приходит учительница и рассказывает его бабушке, что ученикам было задано написать сочинение на тему «Мое домашнее животное». Ее внук написал о мухе, которая живет в его комнате. С мухой случается неприятность, но ее спасает ветеринар, который уговаривает мальчика отпустить муху, а домой забрать брошенную хозяевами кошку. Фильм рассказывает о детской гуманности, о праве на свободу любого живого существа, если даже это муха.

Полнометражная кинокартина иранского режиссера Казема Моллие «Купал» привлекает внимание зрителя к человеческой жестокости и сожалению о сделанном. Главный герой картины доктор Ахмад Купал – таксидермист. В какой-то момент его начинают преследовать животные, из которых он делал чучела.

Также интересен фильм, представленный настоятелем армянского монастыря святых Архангелов Иерусалима архимандритом Гевондом Оганесяном «Благодатный огонь», который не покажут по TV». Фильм документально представляет процесс передачи и выноса благодатного огня из Кувуклии Храма Гроба Господня. Это своеобразная экскурсия в храм Святого Воскресения на Голгофе и по улицам Иерусалима.

Первый фестиваль «Фреска» прошел в Армении в 2014 году.С тех пор показы фильмов, паломничества участников, выставки и семинары проходят ежегодно как в столице, так и в различных регионах Армении. Демонстрация кинокартин, как правило, проходит в полевых условиях - под открытым небом.

В нынешнем году в фестивале в качестве помощников были задействованы более 200 добровольцев, в том числе дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. В рамках фестиваля было организовано паломничество в святые места. Участники посетили храм Хор Вирап, где, по преданию, в глубокой яме 15 лет провел Святой Григорий Просветитель. Также они побывали в монастырском комплексе Нораванк в Вайоцдзорской области и Татевском монастыре в Сюникской области. Помимо этого, участники разбили палаточный лагерь рядом с Татевским монастырем, где проходили встречи с армянскими священнослужителями и искусствоведами. Также в рамках фестиваля было запланировано посещение музеев Армении и Первопрестольного Святого Эчмиадзина.