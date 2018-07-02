Ученые опубликовали текст из Евангелия от Марка из древнейшего манускрипта

Общество исследований Египта в последнем томе Оксиринхских папирусов (под номером LXXXIII) опубликовало фотокопию и реконструкцию папирусного фрагмента, содержащего неполный текст нескольких стихов 1-ой главы Евангелия от Марка – №№7-9 и №№16-18.

В изданном томе этот папирусный фрагмент значится под номером P.Oxy. 5345, сообщает Cедмица.RU. В классификации новозаветных папирусов он носит название P137. Оригинал сохранившейся рукописи находится в оксфордском Музее Эшмола.

Британские папирологи, профессора Даниэла Коломо и Дирк Оббинк, опубликовавшие фрагмент, на основании палеографических данных датируют его периодом с 150 по 250 год.

Манускрипт, а точнее то, что от него осталось, представляет собой часть папируса размером 4,4x4 см. Строки с частично сохранившимися стихами Евангелия от Марка расположены с обеих сторон рукописи. Это свидетельствует о том, что это был, скорее всего, первый лист кодекса, а не свиток с текстом. В кодекс, кроме Евангелия, могли входить и другие новозаветные сочинения.

Судьба этого рукописного фрагмента примечательна. Вокруг обстоятельств его обнаружения и возраста учёные ведут жаркие дискуссии. Первые упоминания о папирусе с текстом из Евангелия от Марка в прессе появились в 2011-12 году. Но найдены они были вместе со многими другими рукописями и артефактами Оксиринха не позднее 1903 года, говорится в сообщении Общества исследований Египта о публикации евангельского фрагмента.

Исследования археологических находок, хранившихся в одном с фрагментом Евангелия ящике, не велись вплоть до 2011 г., когда за него взялись уже упоминавшиеся папирологи Коломо и Оббинк. При этом, по свидетельству известного специалиста по Новому Завету Крейга Э. Эванса, фрагмент был найден в погребальной маске из папируса.

В Египте римско-эллинистического периода существовала практика накладывать на голову мумифицированного тела покойника маску. Золотые маски были доступны далеко не всем, поэтому широко использовались маски из папирусного листа или холста. Подобная крашеная маска, склеенная из нескольких папирусов, и была подвергнута «вивисекции»: путём растворения клея исследователи вычленили из неё фрагмент с текстом из Евангелия от Марка, а также ещё сотни фрагментов папирусных рукописей разного содержания – от классических древнегреческих текстов (Гомер, философские трактаты) до деловых расписок и приватной переписки.

После того, как было установлено, что фрагмент содержит текст из второго канонического Евангелия, разгорелись жаркие споры по поводу датировки папируса. Он был исследован разными методами, в том числе и посредством радиоуглеродного анализа, а также путём сравнения с датировкой других документов, находившихся вместе с ним в маске. Сначала появились предположения, основанные на неточных данных, о раннем происхождении документа – конце I века н.э. Но вскоре, в результате уточняющих исследований и замеров, большинство учёных сошлись на датировке II или даже III веком. На сходной, довольно приблизительной, датировке остановились и издатели Оксиринхских текстов.

Таким образом, несмотря на желания многих, особенно конфессиональных библеистов (в основном, евангеликов), евангельский фрагмент P137 не стал самой древней рукописью с текстом Нового Завета, хотя и ожидалось, что он опередит по древности прославленный P52 (Папирус Риландcа, ок. 125 г.). Однако на сегодняшний день в научном сообществе этот папирус получил признание как самая ранняя рукопись с текстом из Евангелия от Марка. В этом отношении Р137 обогнал по древности известный фрагментарно сохранившийся папирус Честер Битти (P45), в котором содержатся многочисленные отрывки из 4-ой, 5-ой, 6-ой и других глав этого Евангелия и который датируется серединой III века.

На сегодняшний день обнаружено, изучено и опубликовано, полностью или частично сохранившихся, около 5300 греческих манускриптов Нового Завета, которые были созданы в период с 1-ой четверти II века до середины VIII века. Такое разнообразие древнего рукописного материала позволяет исследователям реконструировать новозаветные тексты с очень высокой степенью достоверности.