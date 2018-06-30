Белорусский храм может стать лучшим зданием на Всемирном фестивале архитектуры в Лондоне

На Одиннадцатом Всемирном фестивале архитектуры огласили шорт-лист номинантов. В списке на звание «лучшего религиозного здания года» - белорусская церковь, спроектированная архитектором Цзыуай Рафаэлем Со.

Ее открыли в конце 2016 года, и она оказалась первым деревянным храмом, возведенным в Лондоне после пожара 1666 года, сообщает "Союзное вече".

«Соревноваться» часовня будет с довольно-таки пафосными мечетями Турции, Ирана, Индии и австралийской синагогой. Известно, что архитектор Цзыуай Рафаэль Со теперь является прихожанином белорусского греко-католического прихода Лондона. Детство и юность он провел в Гонконге, потом приехал учиться в Лондон. Он не интересовался белорусской архитектурой до того, как его бюро получило заказ на постройку церкви, но к проекту подошел серьезно, полюбил деревянное зодчество и считает, что памятники Беларуси должны быть представлены в списках памятников UNESCO.

Церковь Святого Кирилла Туровского и Всех Святых Покровителей Белорусского народа была построена при белорусском религиозном и культурном центре в лондонском районе Северный Финчли. Храм стал и первым мемориалом жертвам Чернобыля на Западе (к тридцатилетию со дня трагедии), и первой белорусской грекокатолической церковью за пределами страны. Камень при закладке фундамента привезли из Костела Святой Троицы в Друе, бюджет строительства оценивался в 450 тысяч долларов. В церкви есть специальная дорожка для инвалидных колясок и энергосберегающая система отопления.

Год назад часовня уже получила приз зрительских симпатий на New London Award. Зрителей подкупила и кажущаяся простота, и обилие света, и необычность «белорусского барокко» рядом с минималистскими решениями архитектора.

Нынешнее попадание в шорт-лист в номинации на лучшее религиозное здание – своеобразный полуфинал. В конце ноября в Амстердаме в каждой из номинаций Всемирного архитектурного фестиваля определят победителя, после чего будет выбрано лучшее здание года в целом.