В церкви в Иерусалиме принц Уильям посетил могилу Праведницы народов мира - своей прабабушки

Британский принц Уильям в четверг посетил могилу своей прабабушки, греческой принцессы Алисы, которая в годы войны спасала евреев во время нацистской оккупации Греции и была похоронена в русской православной церкви в Иерусалиме.

Об этом сообщает российской инфорагентство со ссылкой на "Reuters".

Принцесса Алиса Греческая (1885-1969) в 1993 году была посмертно причислена к числу "Праведников народов мира". Это звание присваивается национальным израильским мемориалом "Яд вашем" тем, кто спасал евреев в период холокоста - гитлеровского геноцида еврейского народа. Во время Второй мировой войны представительница британской королевской династии и родственница русской царской семьи, укрывала евреев от нацистов в своем доме в Афинах.

Принц Уильям во вторник после посещения мемориала жертв холокоста "Яд Вашем" встретился с потомками семьи Коэнов, спасенных его прабабушкой.