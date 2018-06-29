В Азербайджане создадут базу теологов, работающих в стране
21:02, 29 июня 2018Мир
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В Азербайджане будет создана база теологов / islam-today.ru
В Азербайджане ведется работа по созданию единой базы теологов, осуществляющих свою деятельность в республике.
Об этом, выступая на конференции «Религиозное образование: текущее состояние и цели», рассказал ректор Института теологии Джейхун Мамедов, сообщает Islam-today.
Также, по его словам, сейчас совместно с Министерством образования прорабатываются новые стандарты религиозного образования.
В ближайшее время будут подготовлены новые учебные пособия, поскольку, как оказалось, большинство учебников, по которым будущие имамы занимаются сейчас, написаны на турецком языке.
О создании в Азербайджане Института теологии стало известно в начале этого года. ожидается, что работу он начнет уже с сентября. В первый учебный год в институт планируется принять 60 студентов.
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