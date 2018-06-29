В Армении мужчина 23 года самостоятельно строил подземный храм

Армянин 23 года строил подземный храм с помощью долота и молотка.

В 1985 году житель села Ариндж Левон Аракелян собирался построить хранилище для овощей, но так увлекся, что построил подземный храм, сообщает "Нож" со ссылкой на Radio Free Europe.

Когда Левон Аракелян начал копать в своем подвале яму для картофеля, ему было 44 года. Яма разрасталась, и хозяин решил сделать там винный погреб, но затем ему приснился подземный храм. Его постройкой Левон занимался 23 года, работая по 18 часов в день и используя только долото и молоток.

Поначалу работа шла тяжело, и строителю удавалось продвинуться только на 7 сантиметров в день. Спустя 10 лет упорного труда первый слой породы, базальт, сменился на туф и строить храм стало легче. В общей сложности Аракелян извлек на поверхность 450 грузовиков породы, которую вывозила и использовала для своих проектов местная строительная компания.

Нижние залы храма расположены на глубине 21 метра - это высота семиэтажного дома. Аракелян вырезал колонны, лестницы, скульптуры, тоннели и украсил это всё орнаментом.

Левон умер от инфаркта в 2008 году, когда ему было 67 лет. Работу он не закончил - в планах строителя были еще 30 лет труда. Теперь храмом управляет его жена Тося, которая считает, что муж погубил свое здоровье под землей. Тем не менее, она благодарна Левону за этот храм.