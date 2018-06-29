В Иерусалиме Армянский Патриархат подарил принцу Уильяму крест
09:59, 29 июня 2018Мир
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Армянский Патриархат подарил принцу Уильяму крест / aspekty.net
Армянский Патриархат в Иерусалиме подарил принцу Уильяму крест.
Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Армянского Патриархата Иерусалима Овнан Багдасарян, сообщают Аспекты.net.
«Находящийся на Святой Земле принц Уильям с официальным визитом посетил Храм Гроба Господня, где был встречен духовными лидерами трех общин. Армянский патриархат Иерусалима представлял ключарь армянского патриархата, архиепископ Севан Гарибян», - написал Багдасарян.
По его словам, в часовне Святого Иосифа Аримафейского принца приветствовал священник армянской Патриархии Иерусалима Самуил Агоян и от имени Патриархата подарил ему армянский крест.
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