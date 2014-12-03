Католики требуют вернуть крест на эмблему мадридского «Реала»

Более 2 тысяч человек из католического объединения «Укорененный союз» выступили с требованием вернуть христианский символ на эмблему Королевского клуба.

По сообщению Noticia.ru, сейчас «Реал Мадрид» меняет свой герб в зависимости страны, где он демонстрируется: в Европе крест остается, а в ОАЭ - убирается.

«Это решение показывает наплевательское отношение к христианам, которых и так преследуют в мире. К тому же президент «Мадрида» высказывает неуважение к тем 800 тыс. христиан, что живут в ОАЭ», - считает представитель «Укорененного союза» Мария Исабель Морено.

В сентябре этого года президент ФК «Реал» Флорентино Перес заключил контракт с Национальным банком Абу-Даби. Следствием этого стало исчезновение креста с эмблемы на кредитных карточках клуба; решение об этом было принято, по словам самого руководства, дабы клуб «продолжал завоевывать сердца болельщиков» на Ближнем Востоке.

Рravmir.Ru