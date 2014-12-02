В Милане представили «Мадонну Эстерази» кисти Рафаэля

В миланском «Alessi Palace» выставили картину Рафаэля «Мадоннa Эстерази» (1508) из Музея изобразительных искусств в Будапеште, сообщает Седмица.Ru.

Фоном пейзажа являются римские руины, напоминающие храм Веспасиана на Римском форуме, однако, он отсутствует на подготовительном рисунке к картине, хранящемся в Кабинете рисунков и гравюр в музее Уффици.

Первоначально так и не законченная Рафаэлем картина принадлежала Папе Клименту XI, затем — императрице Священной Римской империи Елизавете Кристине Брауншвейг-Вольфенбюттельской, потом попала в собрание герцога Кауница. Семья венгерских аристократов князей Эстерхази приобрела эту картину в начале ХIХ в. Их большую коллекцию произведений искусства в 1870 г. купило государство для Будапештского музея.

«Мадоннa Эстерхази» была украдена из музея в ночь на 5 ноября 1983 г., однако, вскоре картина была обнаружена в монастыре Эгион близ Афин.

Доступ к полотну будет круглосуточным до 11 января следующего года.