Парламент Франции признал Палестинское государство

Депутаты Национального собрания Франции проголосовали за признание Палестинского государства, передает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Франс-Пресс.

Тем самым парламентарии призвали правительство Франции признать Палестинское государство.

Ранее аналогичные действия предприняли правительства стран в Британии и Испании, что отражает разочарование европейских стран в перспективах буксующего процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Итог голосования не является обязывающим при определении французской внешней политики, отмечает Франс-Пресс, но он, весьма вероятно, вызовет крайне негативную реакцию в Израиле.