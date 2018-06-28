В Испании учительница труда попыталась отреставрировать статую святого Георгия Победоносца XVI века

В Испании учительница труда попыталась восстановить деревянную скульптуру XVI века.

Об этом сообщает российское информагенство со ссылкой на "El Mundo".

Женщина раскрасила скульптуре Георгия Победоносца, которая находится в церкви Сан-Мигель, лицо и доспехи. В результате святой, поражающий копьем змея, стал похож на пластиковую куклу с ярко-розовым лицом.

У учительницы не было специального образования, а отреставрировать скульптуру ее попросили сами священнослужители, пишет газета.

"Сегодня Эстелья попала на страницы газет не благодаря своему прекрасному историческому, художественному, архитектурному и культурному наследию, а из-за неуклюжих [реставрационных] работ, которые провели со скульптурой святого Георгия XVI века в одной из самых великолепных церквей города", - написал мэр города Кольдо Леос в Twitter.