Принц Уильям сегодня в Израиле посетит могилу прабабушки на территории церкви Марии Магдалины

Во время своего исторического визита в Израиль, первого в истории британской короны, принц Уильям посетит могилу Праведницы народов мира принцессы Элис, его прабабушки.

Ее святая душа упокоилась в Святой земле: 28 июня, в последний день своего исторического визита в Израиль, принц Уильям посетит могилу прабабушки - принцессы Элис.

Греческая принцесса, мать супруга английской королевы Филиппа, герцога Эдинбургского, признана Израилем Праведницей народов мира.

Элис (в русской традиции - Алиса) спасла в оккупированной нацистами Греции еврейскую семью по фамилии Коэн.

В понедельник вечером, 25 июня, во время официального приема в доме британского посла в Рамат-Гане принц Уильям встретился с родственниками семьи Коэн. По свидетельствам присутствующих, это был очень трогательный момент.

Элис родилась 25 февраля 1885 года в гобеленовой комнате Виндзорского замка - в резиденции ее прабабушки королевы Виктории. Ее величество лично присутствовала при появлении девочки на свет.

Новорожденная стала первой из четырёх детей германского принца Людвига Баттенберга и принцессы Виктории Гессен-Дармштадской.

Элис состояла в родстве с членами почти всех королевских дворов Европы. По материнской линии она приходилась племянницей последней русской императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

В младенчестве принцессе был поставлен диагноз "врождённая глухота". Тем не менее Элис при нежной поддержке матери научилась читать по губам и говорить на немецком, английском, французском, а после брака и на греческом.

В 1903 году она вышла замуж за греческого принца Андрея и в 1920 году сменила лютеранскую веру на православную. У принцессы Элис и принца Андрея родилось пятеро детей - 4 девочки и один мальчик.

Во время Второй мировой войны принцесса Элис жила в Афинах во дворце своего деверя, греческого принца Георга, и сотрудничала со шведским и швейцарским Красным Крестом.

Она оказалась в непростой ситуации, так как две ее дочери проживали в Германии, их мужья воевали на стороне нацистской Германии, а сын - будущий принц Филипп - служил в Британском Королевском флоте и воевал против Германии.

Греческая королевская фамилия была хорошо знакома с еврейской семьёй Хаимаки Коэна, в прошлом – члена парламента. Когда в 1941 году нацисты захватили Грецию, семья бежала в Афины, которые были ещё под итальянским правлением и где антиеврейская политика проводилась довольно умеренно.

Однако период относительной безопасности продлился только до сентября 1943 года. Германия оккупировала Афины, и охота на евреев началась.

К этому моменту Хаимаки Коэн уже скончался. Его вдова Рахель и пятеро детей искали убежище. Четверо сыновей планировали добраться до Египта. Но для матери и сестры такое путешествие было слишком рискованным. Принцесса Элис, услышав об отчаянной ситуации этой семьи, предложила Рахели и её дочери Тильде укрытие в подвале своего дома. Позже к ним присоединился один из сыновей, который не смог добраться до Египта и вынужден был вернуться в Афины.

Коэны оставались в доме принцессы до самого освобождения. В течение их пребывания были моменты, когда нацисты начали что-то подозревать, и принцессу Элис даже вызывали на допрос в гестапо. Пользуясь своей глухотой, она притворилась, что не понимает вопросов, и её оставили в покое.

В январе 1949 года принцесса основала женскую православную обитель – Христианское сестричество Марфы и Марии. Она решила удалиться от мирской жизни и отправилась на греческий остров Тинос.

После переворота "черных полковников" в 1967 году принцесса вернулась в Англию и перебралась в Букингемский дворец, чтобы быть рядом с сыном и его семьёй.

Скончалась она в Лондоне, в декабре 1969 года, в возрасте 84 лет.

Незадолго до своей смерти принцесса Элис выразила желание быть похороненной в Иерусалиме, рядом со своей тётей, великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, которая, как и принцесса Элис, приняла монашество и основала монастырь.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна погибла во время русской революции, и её останки были захоронены в церкви Марии Магдалины, что в Гефсимании, в Иерусалиме.

В 1988 году, через 19 лет после кончины, гроб с останками принцессы Элис был переправлен в Иерусалим, в крипту на Масличной горе.

В 1993 году мемориальный центр памяти Холокоста "Яд ва-Шем" наградил принцессу Элис титулом Праведницы народов мира.

Через год её дети – принц Филипп и принцесса София, его сестра, прибыли в "Яд ва-Шем" и посадили дерево в честь своей матери.

В четверг 28 июня принц Уильям завершит свой визит в Израиль посещением могилы прабабушки на территории церкви Марии Магдалины на Масличной горе.

Герцог Кембриджский, прибывший с официальным визитом в Израиль, посетил во вторник, 26 июня, мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" в Иерусалиме. Высокий гость встретился с евреями, пережившими Холокост, и возложил венок в центральном зале мемориала - "Изкор".

В тот же день принц Уильям посетил резиденцию британского посла в Рамат-Гане, где в его честь был устроен торжественный прием, на

котором он выступил с короткой речью: "Моя семья гордится подвигом принцессы Элис, - сказал принц Уильям, и продолжил, обращаясь к Биньямину Нетаниягу: - Медаль Праведника народов мира, которую вы передали мне, господин премьер-министр, будет храниться в нашей семье как самая дорогая реликвия. Мы не имеем права забывать о том зле, которое было причинено евреям в годы Второй мировой войны". Принц закончил свою речь словами благодарности на иврите: "Тода раба" (большое спасибо).

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