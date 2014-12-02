Выставка иллюстрированных книг Библии открылась в Национальной библиотеке Беларуси

В рамках экспозиции «Врата книжных сокровищ» в музее книги Национальной библиотеки Беларуси открылась выставка «Иллюстрированная Библия», на которой представлены экземпляры изданий ХVІ–XХI вв, сообщает sobor.by.

Иллюстрированные книги Библии создавались на протяжении всей истории Христианства. Библейские тексты на пергаментных свитках и кодексах уже содержали рисованные миниатюры. С изобретением книгопечатания эта традиция получила активное развитие. Ранние печатные иллюстрированные Библии украшались изображениями, сделанными с деревянных клише, – ксилографией. Примером такого издания является «Библия Леополита» (1561) – первый печатный перевод Библии на польский язык с многочисленными гравюрами на библейские сюжеты, изданный знаменитым краковским типографом Н. Шарфенбергом.

Постепенно ксилография уступила место более качественным оттискам с медных пластин – офорту. Художники ХVII–XVIII вв. лучшие творения посвящали сюжетам Святого Писания. Яркий пример оформления Писания в первой половине XVII в. демонстрирует Библия с гравюрами знаменитого швейцарского художника и гравера М. Мериана (1627).

В XVIII в. центром издания гравированных библейских альбомов были Нидерланды. Одной из красивейших голландских Библий является сборник, напечатанный П. де Хондом (1728) и богато иллюстрированный произведениями голландских художников и граверов Г. Хута и Я. Хаубракена, а также известного французского мастера офорта Б. Пикара.

126 прекрасных хромолитографий классических мастеров на сюжеты Святого Писания содержит «Золотая Библия классиков…» (1898) в переводе на польский язык. Книга в уникальном издательском кожаном переплете с тиснением и золочением, латунными накладками и застежкой.

Экспозиционный раздел дополнен первым изданием Римского Миссала в переводе на белорусский язык (2004). Это издание получено в дар от кардинала Казимира Свёнтека, Архиепископа Митрополита Минско-Могилёвского. В книгу вложен дарственный лист с личной подписью кардинала.

Демонстрируется также факсимильное издание Слуцкого Евангелия 1582 (Минск, 2009) с предисловием Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, а также его личной подписью.

Выставка будет работать до 2 февраля 2015 года.