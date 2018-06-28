Греция требует от Великобритании вернуть скульптуры Парфенона, вывезенные туда в XIX веке, однако та отказывается от сотрудничества в этом вопросе.

Об очередной попытке возвращения скульптур сообщил глава правительства Греции Алексис Ципрас. Это требование он выдвинул премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, передает "ПРАВМИР".

"Мрамор принадлежит мировому культурному наследию, но его настоящее место – это Парфенон”, – заявил Ципрас.

Скульптуры вывез бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин, получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок разрешение взять из Акрополя “некоторые обломки камней с надписями и фигурами”. В 1802 году он переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона. Таким образом, в Лондоне оказалось около половины всех мраморных украшений древнегреческого храма.

Афины неоднократно требовали от Лондона возвращения мраморов Элгина как неотъемлемой части национального достояния. Спор возобновился с новой силой в связи с открытием современного музея Акрополя в 2009 году. В Греции утверждают, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.

Лондон отвечает отказом, ссылаясь на то, что их приобретение лордом Элгином было юридически законно для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.