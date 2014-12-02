В Тбилиси пройдет международный форум, посвященный преподобному Сергию Радонежскому

В Тбилиси с 2 по 6 декабря пройдет международный форум «Православие и современность», посвященный 700-летию со дня рождения преп. Сергия Радонежского, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на russianclub.ge.

Преподобный Сергий, игумен Радонежский, основатель Троице-Сергиевской лавры, почитается Русской Православной Церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской.

В программе форума: научно-практическая конференция «Православие и современность»; публичная дискуссия «Православие – это современность?»; молебен с акафистом Сергию Радонежскому в кафедральном соборе Самеба.

Участвовать в форуме приглашены: доктор философии, главный редактор православного радио «Логос» Валентин Никитин; писатель Борис Бартфельд; доцент кафедры русской филологии Сегедского университета (Венгрия) Валерий Лепахин; генеральный директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин; член Международной ассоциации искусствоведов Ирина Багратион-Мухранели, деятели науки и культуры Грузии.

Пресс-конференция по итогам форума пройдет 5 декабря в тбилисском центре РИА Новости.