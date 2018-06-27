В ближайшее время в школы Узбекистана вернется принцип «урок священен».

С таким заявлением выступил новый министр народного образования республики Шерзод Шерматов, сообщает Islam-today.

По его словам, принцип этот позволит избавить учителей от бесконечных проверок и бумажной волокиты, которая, как правило, занимает в среднем четыре часа рабочего времени ежедневно и никак не оплачивается.

Как отметил министр, только за последний год в республиканских школах прошло порядка 207 тысяч различных проверок – и это при том, что школ в Узбекистане – всего около 10 тысяч. Проверки, по мнению министра, срывают учебный процесс. Новый принцип же призван положить конец такой практике. Отныне, по словам Шерматова, привлекать учителей к деятельности, не относящейся к их прямым обязанностям, будет категорически запрещено.

Учителя Узбекистана неоднократно жаловались на Министерство образования, чиновники которого навязывают им деятельность, не входящую в их обязанности, к примеру, фиксировать на фото мероприятия, проходящие в учебных заведениях, или убирать прилегающую к школам территорию.