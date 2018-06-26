В Дублине священник на авто въехал в толпу: пострадали 7 человек

Возле церкви в пригороде Дублина произошло столкновение автомобиля с толпой, в результате чего по меньшей мере семь человек пострадали, а двое находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на RTE.

Отмечается, что люди на этом месте собрались в связи с похоронами.

По словам ирландских правоохранителей, инцидент, предположительно, является несчастным случаем, поскольку за рулем машины находился священник и ему стало плохо, поэтому мужчина потерял контроль над транспортным средством.

Двое людей, которые больше всего пострадали, были госпитализированы. Остальные получили незначительные повреждения и им оказали помощь на месте.

Также, кроме правоохранителей и медиков, на месте работали пожарные бригады. Расследование инцидента продолжается.