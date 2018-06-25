Трамп сказал, что считает евреев менее благодарными, чем христиан-евангелистов
20:00, 25 июня 2018Мир
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Дональд Трамп / InfoResist
Дональд Трамп заявил на заседании в Белом доме, что считает евреев менее благодарными, чем христиан-евангелистов.
Это заявление американский лидер сделал во время разговора о переносе посольства США в Иерусалим, сообщает проект "Еврейские новости".
Он подчеркнул, что это непростое решение евреи ценят недостаточно и что от христиан благодарности исходит намного больше.
Данное интервью было показано на христианском канале TBN (Телевидение без насилия), который ведёт трансляцию своего эфира по всему миру.
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