Трамп сказал, что считает евреев менее благодарными, чем христиан-евангелистов

Дональд Трамп заявил на заседании в Белом доме, что считает евреев менее благодарными, чем христиан-евангелистов.

Это заявление американский лидер сделал во время разговора о переносе посольства США в Иерусалим, сообщает проект "Еврейские новости".

Он подчеркнул, что это непростое решение евреи ценят недостаточно и что от христиан благодарности исходит намного больше.

Данное интервью было показано на христианском канале TBN (Телевидение без насилия), который ведёт трансляцию своего эфира по всему миру.