В сети опубликовали фото чешской церкви, которую называют самым страшным местом на Земле

Призраки студентов превратили церковь в самое страшное место на Земле, художник таким образом пытался привлечь внимание людей к истории.

Обычно церковь – это место, куда люди приходят помолиться или посидеть в тишине и подумать. Это место большинство людей считают хранителем покоя и мира. Впрочем, есть церкви, переступая порог которых просто кровь стынет в жилах. В Чехии существует древняя церковь, которую считают самой страшной.

В чешском селе Лукова благодаря белым призракам стал популярным костел Святого Георгия.

Построенная в 1352 году церковь начала приходить в упадок еще в 60-х годах XX века. Причиной запустения стал обвал крыши, который произошел во время одной из похоронных церемоний. Денег на ремонт не оказалось, а местные жители поверили в то, что святое место проклятое.

В попытке привлечь внимание к старому дому местный художник Якуб Хадрава превратил руины в арт-объект. Теперь на скамейках для прихожан сидят безмолвные неподвижные белые силуэты.

Белые фигуры изображают привидения студентов-немцев. Они реально жили в этом селе во времена Второй мировой войны. Традиционно каждое воскресенье юноши и девушки посещали этот костел.

Художник таким образом пытался привлечь внимание к истории мира и показать, что каждый объект еще имеет влияние на людей.

Znaj.ua